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Власть

Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган»

15:07 вторник, 14 июля 2020
Белогорск
Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган»

фото © Новости Крыма

Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Белогорский районный суд признал Олега Зубкова виновным в предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

В 2018 году 46-летняя туристка из Кирова заказала экскурсию «прогулка со львами» в парке. Во время фотографирования хищник укусил женщину за руку. Пострадавшая требовала компенсацию в размере 300 тысяч рублей. 

«По итогу я получил штраф в 400 тысяч рублей, что само по себе не смертельно. Учитывая обвинительный уклон наших судов, я считаю, что судья не пошла на требования прокурора и потерпевшей о реальном сроке. Никакого условного срока Олег Зубков не получил», - сказал владелец парка.

Олег Зубков также отметил, что сумма штрафа была снижена на 100 тысяч рублей за то, что он провел девять дней в местах заключения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Жесткий укус»: прокурор запросил три года условно для Олега Зубкова. На заседании Белогорского районного суда по делу укушенной львом в сафари-парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной прокурор запросил три года условно и 500 тысяч рублей штрафа для владельца парка Олега Зубкова.

Зубков рассказал, какие здания власти требуют снести в «Тайгане». Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, сообщил, какие именно здания в его парке требует через суд снести Белогорская райадминистрация.

В крымском «Тайгане» показали подросших редких тигрят, которые родились весной. Редкие тигрята, которые родились этой весной у тигрицы в крымском парке «Тайган», уже открыли глазки.

В Крыму перенесли заседание суда по делу укушенной туристки в «Тайгане». Белогорский районный суд перенес заседание по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в крымском сафари-парке «Тайган».

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