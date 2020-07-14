Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган»

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Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.

Белогорский районный суд признал Олега Зубкова виновным в предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

В 2018 году 46-летняя туристка из Кирова заказала экскурсию «прогулка со львами» в парке. Во время фотографирования хищник укусил женщину за руку. Пострадавшая требовала компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

«По итогу я получил штраф в 400 тысяч рублей, что само по себе не смертельно. Учитывая обвинительный уклон наших судов, я считаю, что судья не пошла на требования прокурора и потерпевшей о реальном сроке. Никакого условного срока Олег Зубков не получил», - сказал владелец парка.

Олег Зубков также отметил, что сумма штрафа была снижена на 100 тысяч рублей за то, что он провел девять дней в местах заключения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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