Стало известно какие изобретения помогут избежать второй волны коронавируса

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Инженер-специалист рассказал о некоторых изобретениях, которые очень полезны во время эпидемии.

В нашем словаре при желании можно обнаружить много заковыристых слов, значение которых большинству не понятно. Причем некоторые из объектов, которые ими обозначаются, в нынешней ситуации могли бы оказаться серьезными помощниками при защите от грозящего нам в перспективе «второго пришествия» коронавирусной эпидемии.

Согласитесь, звучит очень интересно: пендельтюр, патерностер, пипидастр. И совершенно загадочно.

На самом деле это названия реальнных технических изобретений, появившихся уже довольно давно.

Расшифровку данного «ребуса» помог сделать инженер Вячеслав Трифанов, много лет занимающийся историей техники. Он же объяснил, как указанные предметные объекты могут помочь нам в борьбе с распространением и даже повторным возникновением эпидемии коронавируса.

Обратиться к этому специалисту заставила случайность. В одном из старых справочных изданий мой взгляд зацепился за необычное слово: пендельтюр. Расшифровка удивила, - оказывается это просто дверь, которая может открываться и в ту, и в другую сторону. Так ведь получается, что мы, москвичи, практически каждый день такими пенденльтюрами пользуемся!

- …Ну, конечно, - подтвердил Трифанов. – Если брать классическое определение, то пендельтюр – это установленная на вертикальных петлях дверь, которая может открываться в обе стороны при простом надавливании на нее, а после этого сама возвращается в исходное положение под действием пужинного механизма. Само это название образовано из двух немецких слов: pendel - маятник, tür - дверь. То есть дверь, полотнище которой способно раскачиваться туда-сюда, как маятник. Считают, что первые пендельтюры сконструировали для американских питейных заведений на Диком Западе. Чтобы не чинить постоянно обычные двери салона, которые вышибали чересчур нетерпеливые или разгоряченные алкоголем посетители, их стали заменять такими «дверями-маятниками»: их можно без проблем и поломок распахивать простым толчком руки или ноги и входя в помещение, и выходя из него.

В Москве счет пендельтюрам идет на многие тысячи. Именно такие дверные конструкции установлены на входах во многие магазины, а, главное – в вестибюлях станций метро.

Сейчас, в связи с распространением опасной эпидемии, использование именно пендельтюров вместо обычных дверей приобрело дополнительное важное значение. Ведь «маятниковые» двери человек может открывать, не прикасаясь к ним пальцами и ладонями рук. Это помогает избегать переноса опасных вирусов.

- Но кроме дверей, «спрятавшихся» за таким мало знакомым нам названием, - продолжил Трифанов, - были созданы и другие технические устройства со странными «именами», наличие которых в нынешние «корона-опасные» дни очень бы пригодилось. Вы не забыли, надеюсь, предупреждения санитарных врачей, неоднократно звучавшие за последнее время: в числе самых загрязненных мест, где мы можем подцепить заразу в городских условиях, - ручки дверей и кнопки лифтов. По поводу дверей мы уже разобрались. Уменьшить опасность переноса инфекции через касание их ручек поможет максимальное использование пендельтюров – конечно, там, где это возможно и оправдано условиями эксплуатации (вряд ли даже самая «прилипчивая» инфекция заставит нас входные двери домов и квартир сделать «маятниковыми»).

А теперь – о лифтах. В свое время довольно широко были распространены, особенно в общественных зданиях, пассажирские подъемные механизмы вовсе без всяких кнопок. - За исключением только аварийной кнопки «стоп». Название такого лифта тоже звучит очень колоритно и непривычно: патерностер.

- Но как же пассажир мог им воспользоваться, чтобы доехать именно до нужного ему этажа?

- Лифт-патерностер это, по сути своей, конвейер. Можно использовать анралогию с эскалатором в метро: это непрерывная вереница движущихся по наклонному коридору тележек-ступеней, такое замкнутое в кольцо «ожерелье». Вот и патерностер представляет из себя конструкцию с множеством отдельных кабинок, при помощи шарниров присоединенных одна с другой и образующих замкнутую цепочку. При этом одна вертикальная ветвь лифта-конвейера движется вверх, а другая – в соседней шахте, – вниз. Дверей у кабинок нет. Пассажиры входят и выходят на нужных этажах прямо на ходу. Так что никаких прикосновений к потенциально зараженным поверхностям! Вдобавок у патерностеров кабины маленькие – как правило, на двоих. А в условиях эпидемии можно предусмотреть и одиночное использование каждой из них.

- Не опасно ли вот так на ходу заскакивать в кабинку и выскакивать из нее?

- Конструкторы позаботились. Патерностеры довольно медленные подъемники: их скорость составляет около 0,3 м в секунду. То есть подъем на каждый этаж занимает 10-20 секунд. При такой скорости никакого особого проворства для посадки-высадки не нужно. Хотя бывало… Знаю, например, что когда-то, много лет назад, известный артист Аркадий Райкин повредил ногу при пользовании патерностером.

Собственно говоря, именно их потенциальная травмоопасность и стала причиной массового отказа от использования патерностеров, начиная со второй половины прошлого века. С возрастанием количества этажей зданий медлительность таких лифтов становилась все более ощутимым минусом. А увеличение скорости чревато ростом количества травм. Так что в наши дни в Москве, насколько мне известно, патерностеры сохранились лишь нескольких конструктивистских многоэтажках, построенных в 1920-е–1930-е гг. – В бывших зданиях Центросоюза и Госторга на Мясницкой, в здании Министерства сельского хозяйства на Садовом кольце…

- А откуда такое странное название?

- В переводе с латыни Рater noster - Господня молитва, то есть, говоря по-нашему, «Отче наш». По церковным правилам издавна было принято при чтении этой молитвы перебирать в руках четки. А они ведь представляют из себя набор отдельных элементов, нанизанных на замкнутую нить. По сути, это очень похоже на конструкцию лифта-патерностера...

Под конец нашего разговора Вячеслав улыбнулся:

- Хотите, дополню вам коллекцию «гаджетов» со звучно-непонятными названиями еще одним экземпляром? – Причем таким, который, в принципе, тоже может быть очень полезен при нынешней эпидемической ситуации, когда нам советуют усиленно заботиться о соблюдении гигиены и чистоте в помещениях.

Так вот при уборке квартиры справиться с пылью в самых укромных уголках может пригодиться пипидастр…

- ???

- Многие это приспособление наверняка видели, а кто-то, возможно, им даже пользуется в быту, не догадываясь о столь неординарном названии.

Пипидастр (иногда звучит чуть измененный вариант: пипидастер), это продолговатые метелочки-«ершики» с длинными тонкими ворсинками из полипропилена, которыми удобно и безопасно убирать пыль со статуэток, ваз, фигурных кронштейнов и прочих малодоступных и неровных мест в домашнем интерьере. Впервые такие бытовые приспособления стали изготавливать китайцы, а сейчас эти метелочки получили распространение во многих странах мира.

Столь провокационно звучащее для русского человека название произошло при соединении сокращенного обозначения материала – polypropylen: РР (по-английски звучит «Пи-Пи») и английского слова duster - приспособление для стирания пыли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: МК

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