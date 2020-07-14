Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море

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В управлении МЧС Севастополя сообщают о шторме в море и просят отдыхающих воздержаться от посещения пляжей и купания.

Как сказано в сообщении, спасатели ходили по местным пляжам и рассказывали туристам об опасности отдыха в период непогоды.

«В то время как волнение моря достигло 3-4-х балов, некоторые граждане не посчитали нужным отложить поход на пляж. Специалисты рассказали людям об основных опасностях, с которыми сопряжено нахождение на водных объектах в штормовую погоду, и попросили не рисковать жизнями и здоровьем – своими и своих детей», – сказано в сообщении.

Жителей Севастополя накануне предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 14 июля.

На прошлой неделе на мысе Хрустальном в центре Севастополя штормом сорвало плиточное покрытие.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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