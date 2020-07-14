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Происшествия

Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море

Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море

фото © Новости Крыма

В управлении МЧС Севастополя сообщают о шторме в море и просят отдыхающих воздержаться от посещения пляжей и купания.

Как сказано в сообщении, спасатели ходили по местным пляжам и рассказывали туристам об опасности отдыха в период непогоды.

«В то время как волнение моря достигло 3-4-х балов, некоторые граждане не посчитали нужным отложить поход на пляж. Специалисты рассказали людям об основных опасностях, с которыми сопряжено нахождение на водных объектах в штормовую погоду, и попросили не рисковать жизнями и здоровьем – своими и своих детей», – сказано в сообщении.

Жителей Севастополя накануне предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 14 июля.

На прошлой неделе на мысе Хрустальном в центре Севастополя штормом сорвало плиточное покрытие.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки из моря спасли несколько десятков человек. За прошедшие сутки сотрудники МЧС вынуждены были девять раз спасать людей, унесенных в море на матрасах, катамаранах и каяках.

Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть. Два главных занятия, ради которых туристы едут к морю – загорать и купаться. И если правила загара «без последствий» уже известны, то о рекомендациях по безопасному купанию стоит упомянуть.

Под Феодосией ребенка унесло в море на надувном круге. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек.

В Коктебеле спасли неосторожного пловца. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, погибших нет.

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Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море

Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море

В управлении МЧС Севастополя сообщают о шторме в море и просят отдыхающих воздержаться от посещения пляжей и купания.

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