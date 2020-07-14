Происшествия
Спасатели Севастополя призывают отдыхающих не купаться в штормящем море
фото © Новости Крыма
В управлении МЧС Севастополя сообщают о шторме в море и просят отдыхающих воздержаться от посещения пляжей и купания.
Как сказано в сообщении, спасатели ходили по местным пляжам и рассказывали туристам об опасности отдыха в период непогоды.
«В то время как волнение моря достигло 3-4-х балов, некоторые граждане не посчитали нужным отложить поход на пляж. Специалисты рассказали людям об основных опасностях, с которыми сопряжено нахождение на водных объектах в штормовую погоду, и попросили не рисковать жизнями и здоровьем – своими и своих детей», – сказано в сообщении.
Жителей Севастополя накануне предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 14 июля.
На прошлой неделе на мысе Хрустальном в центре Севастополя штормом сорвало плиточное покрытие.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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