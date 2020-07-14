Симферополю дали почти полмиллиарда рублей на благоустройство

В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в столице Крыма благоустроят ряд общественных территорий, начать планируют со сквера на бульваре Ленина.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

— По Соглашению между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 444 218 890 рублей на благоустройство городских территорий, — отметил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

По его информации, работы планируется начать со сквера на бульваре Ленина.

Подрядная организация приступит к реализации проекта уже в августе этого года. Также будут благоустроены скверы Потемкина, Героев социалистического труда, территория по улице Киевская, между гостиницей «Москва» и Центральным автовокзалом, роща у ДКП, зеленые зоны на улицах Киевская и Севастопольская, вдоль проезжей части.

— В перечень основных работ будут входить устройство освещения, укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм, монтаж систем автополива, восстановление фонтанов. Первой будет реконструирована достаточно обширная зеленая зона — сквер на бульваре Ленина. Затем территория у Дома культуры профсоюзов. На ней появятся зоны отдыха, велосипедные и самокатные дорожки. Будет восстановлен фонтан, и высажены цветочные клумбы, — рассказал исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства.

Также он отметил, что на улице Севастопольская, вдоль проезжей части, будут приведены в порядок зеленые зоны.

— Планируется укладка дорожек и устройство клумб. Все работы в рамках благоустройства общественных территорий должны быть выполнены до конца текущего года, — подытожил Евгений Маляров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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