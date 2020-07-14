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Власть

Сергей Аксенов пообещал лично «прочесать» все города

15:56 вторник, 14 июля 2020
Сергей Аксенов пообещал лично «прочесать» все города

фото © Аргумент

Главам администраций Крыма необходимо уделить особое внимание вопросам аварийного жилого фонда.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил во время заседания Совета министров РК.

— Удивительно слышать (…) по некоторым главам администрации, что у них нет там аварийного жилого фонда. При этом из этих же городов получаем регулярно обращения от граждан со страниц социальных сетей и, соответственно, сообщения о том, что квартиры и дома находятся в неудовлетворительном состоянии и так далее. Поэтому просто поражает, когда кто-то говорит, что у нас таких домов нет. Там, где коллеги говорят, что их нет, я готов сам высадиться туда, пройти и прочесать весь город, и спросить, чем занимались главы администраций, — сказал Аксенов.

Также глава Крыма подчеркнул, что «формирование программы» в этом вопросе станет залогом успешного разрешения проблем, связанных с аварийным жильем.

— Сходу потом внести в программу какие-либо объекты будет очень сложно. Поэтому прошу один раз составить исчерпывающий перечень. И рассказать в данном случае на ВКС, как эта работа проводилась. Конкретно кто обходил ногами, кто с кем разговаривал, как подбирались эти дома, соответственно, какие комиссии выходили на место, все до деталей, будем опрашивать всех без исключений, — подытожил глава.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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