Пусть зарабатывают: Аксенов отменил проверки для отелей-нелегалов

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Республике Крым необходимо до 1 августа разработать пакет мер для комфортной легализации тех отелей и гостиниц, которые работают на участках под индивидуальное жилищное строительство.

Такое поручение отдал глава региона Сергей Аксенов председателю правительства Юрию Гоцанюку и Министерству курортов и туризма.

«До 1 августа дать предложения по легализации тех, кто занимается сдачей своих объектов размещения, там, где на участках, предназначенных для ИЖС, построены сооружения, которые эксплуатируются как мини-гостиницы, - пояснил Аксенов на заседании правительства. – Просто уже надо дать условия, при которых они смогут спокойно выйти из тени, соответственно, легально работать».

Кроме того министру курортов и туризма республики поручили «закончить ревизию» таких объектов на полуострове.

«Вы ногами проходите все побережье без исключений и составляете список тех объектов, которые попадают под критерии, о которых мы говорим. Не с целью того, чтобы людям навредить – не надо сейчас контрольных мероприятий, пусть зарабатывают, сегодня кризис, так получилось, - подчеркнул Аксенов. – Однако всем надо помнить, что развиваться Крым может только тогда, когда есть налогоплательщики – а с органов власти для этого благоприятные условия для ведения бизнеса. К самому процессу приступаем с сентября. До конца сезона никаких проверок».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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