Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных районах), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 87 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 80 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 23, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 86 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 83 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 20 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 86 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 15 до 18 градусов. Ветер северо-западный 26 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 82 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 93 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 90 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 26, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 28, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди. Падение температуры воздуха, ветер и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 июля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 июля.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 11 июля.