Ни табличек, ни буев: «Артек» «отжимает» у гурзуфцев и туристов море

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Детский центр «Артек» в южнобережном поселке Гурзуф, периодически «откусывающий» участки поселковой земли, наложил руку и на море, объявив акваторию рядом со скалами Адаларами закрытой.

Отдыхающие и жители Гурзуфа в недоумении – при попытке подплыть к одной из самых известных местных достопримечательностей неизбежна встреча с патрульным катером Росгвардии. По словам очевидцев, росгвардейцы требуют «незамедлительно покинуть закрытую акваторию» и угрожают штрафами за административное правонарушение. Однако ни навигационных, ни информационных знаков, указывающих на «особый статус» этот территории в зоне видимости нет.

«Мы решили семьей прокатиться на каяках в сторону Аю-Дага. Ребята в прокате предупредили, что от скалы Шаляпина и почти до самой Медведь-горы – территория «Артека», поэтому ближе 100 метров к берегу не приближаться, а скалы Адалары обходить по внешнему краю, с моря. Мы так и сделали, – рассказала крымчанка. –

Но стоило нам приблизиться к скалам, как примчался патрульный катер. В довольно грубой манере нас начали обвинять в «административке», кричать, что это закрытая акватория, требовать отплыть на 100 метров. Но никаких буев, знаков об этом нет. Как можно понять, что сюда «вход запрещен», а через пять метров уже свободен?»

В одном из прокатов снаряжения для морских развлечений «Новому Дню» сообщили, что эта проблема существует уже «года три»: «Постоянно конфликтуем с «Артеком» насчет этого. Мы (местные жители – прим. РИА «Новый День») неоднократно говорили: «Поставьте яркие буи с маркировкой. Чтобы было видно и понятно». Нам ответили, что где-то возле скал есть буй. И мы его нашли минут через 40 поисков. Маленький, серый, облезлый, его предназначение неочевидно. Его не видно даже в солнечную погоду в штиль, что уж говорить про небольшое волнение».

«Новый День» отправил официальный запрос в ФГБОУ «МДЦ «Артек» с просьбой прокомментировать ситуацию.

«ФГБОУ «МДЦ «Артек» является образовательной организацией, основными видами деятельности которой являются реализация дополнительных общеобразовательных программ, отдых и оздоровление детей. ФГБОУ «МДЦ «Артек» не является публичной, свободно посещаемой территорией.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» на территории ФГБОУ «МДЦ «Артек» создана комплексная система безопасности с соответствующим паспортом безопасности (антитеррористической защищенности) и установлен пропускной объектовый режим.

На сегодняшний день в распоряжении Центра находится детский пляж ЯЛ – 93, открытый только для отдыхающих в нем детей. Протяженность пляжа составляет 2 100 м, находится в границах охраняемой территории МДЦ «Артек».

В тексте использованы материалы: Новый день

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