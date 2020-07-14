Над морем в Крыму пронесся смерч

Необычное явление наблюдали жители города Щелкино на севере Керченского полуострова.

Им удалось заснять смерч, пронесшийся прямо над Азовским морем. Видео стихии очевидцы опубликовали в соцсети.

— Смерчи в последнее время зачастили в Крыму. Сегодня смерч побывал на Азовском море в Щелкино, — написал пользователь соцсети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 июля.

Ливни с градом и шквалами «накроют» Крым в ближайшие часы. До конца суток 13 июля и утром 14 июля в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды и похолодание, сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди. Падение температуры воздуха, ветер и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 июля.