Общество
Над морем в Крыму пронесся смерч
Необычное явление наблюдали жители города Щелкино на севере Керченского полуострова.
Им удалось заснять смерч, пронесшийся прямо над Азовским морем. Видео стихии очевидцы опубликовали в соцсети.
— Смерчи в последнее время зачастили в Крыму. Сегодня смерч побывал на Азовском море в Щелкино, — написал пользователь соцсети.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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