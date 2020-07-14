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Общество

Над морем в Крыму пронесся смерч

13:37 вторник, 14 июля 2020

Необычное явление наблюдали жители города Щелкино на севере Керченского полуострова.

Им удалось заснять смерч, пронесшийся прямо над Азовским морем. Видео стихии очевидцы опубликовали в соцсети.

— Смерчи в последнее время зачастили в Крыму. Сегодня смерч побывал на Азовском море в Щелкино, — написал пользователь соцсети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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