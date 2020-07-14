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Власть

На Крымском мосту «завернули» почти 9000 литров пива

14:31 вторник, 14 июля 2020

Сотрудники Росалкоголерегулирования и МВД пресекли ввоз в Крым почти 9000 литров пива без сопроводительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по контролю за оборотом алкоголя.

«Нелегальное пенное» было обнаружено в ходе рейда, проводившегося с 6 по 10 июля.

«В ходе проверки большегрузных автомобилей на стационарном посту ДПС ГИБДД «Тамань», расположенном на Крымском мосту, выявлен факт перевозки пива без сопроводительных документов. В автотранспортном средстве обнаружено более 3,3 тысяч бутылок, а также 135 металлических кег по 30 и 50 литров. Общий объем изъятой из оборота нелегальной алкогольной продукции составил 8885 литров», - говорится в сообщении Росалкоголерегулирования.

По факту ведется административное расследование.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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