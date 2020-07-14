Крымчанин пытался подкупить инспекторов ДПС за 14 тысяч рублей

Сотрудники полиции установили факт дачи взятки инспекторам дорожно-патрульной службы.

Нарушивший правила дорожного движения водитель пытался откупиться за 14 тыс рублей от составления протокола, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«При несении службы по надзору за дорожным движением нарядом Отдельной роты ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением местного жителя. Причиной остановки стал выезд машины на полосу встречного движения в нарушение правил разметки, а также превышение скоростного режима. В разговоре с полицейскими водитель предложил им денежные средства в размере 14 тыс рублей за непривлечение к ответственности», – уточнили в МВД.

В пресс-службе добавили, что несмотря на предупреждение со стороны сотрудников ГИБДД о противоправности таких действий, мужчина, находясь в служебном автомобиле полицейских, извлек из кармана и выложил денежные купюры.

После этого инспекторы ДПС доложили о факте предложения взятки своему руководству, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Инцидент произошел на трассе «Таврида» в районе поселка Дмитрово Симферопольского района.

В настоящее время по данному факту принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На отдыхающих на пляжах Севастополя составили админпротоколы. За выходные в Севастополе составили 5 административных протоколов на отдыхающих на пляжах.

Силовики задержали симферопольца при получении посылки с запрещенными препаратами. Сотрудники Крымской таможни задержали симферопольца, который получал посылку из Белоруссии с сильнодействующими препаратами.

Россиянка продавала фейковые путевки в «Артек». Жительница Санкт-Петербурга обманула десяток семей с детьми, продав им несуществующие путевки в крымский лагерь «Артек».

Полиция закрыла в Симферополе павильоны с лимонадом. Полицейские в Симферополе закрыли торговые точки с разливным лимонадом и квасом за «незаконную работу и самовольное подключение к электросетям», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.