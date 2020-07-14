Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.9
воздух +21
море +24

Власть

Крым вошел в топ-10 по росту просроченных ипотечных платежей

11:30 вторник, 14 июля 2020
Крым вошел в топ-10 по росту просроченных ипотечных платежей

фото © pixabay.com

Крым оказался в топ-10 регионов по росту просроченных платежей по ипотеке.

Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков бюро кредитных историй «Эквифакс», в этом списке также оказались республики Северо-Кавказского округа – Дагестан, Чечня, Ингушетия и Ставропольский край; регионы Южного федерального округа – Адыгея, Краснодарский край. Кроме того, в десятку регионов по темпам роста просроченных ипотечных платежей вошли Москва, Рязанская область и Санкт-Петербург.

По оценкам специалистов, платежная дисциплина ухудшилась из-за карантинных мер. Они также отмечают, что в ближайшее время ситуация только ухудшится. Аналитики Центрального Банка, напротив, отметили тенденции к восстановлению на на докризисный уровень.

Эксперт РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко в свою очередь допустил, что население названных регионов не получает достаточных доходов для обеспечения своих обязательств. Еще одна причина – недоступность рефинансирования высокорисковых заемщиков, считает.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам и дальше придется терпеть самые высокие цены на бензин. Согласно данным Росстата, на конец июня этого года в Симферополе (Республика Крым) и Севастополе был самый дорогой бензин в Южном федеральном округе.

Мобильная связь в России может еще подорожать. Тарифы на мобильную связь в России во втором полугодии 2020 года могут вырасти в среднем на 14%, а по итогам первой половины года средняя стоимость минимального пакетного тарифа уже увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц.

Крым продаст два санатория и один пансионат на аукционе. Власти Крыма приняли решение выставить на аукцион два санатория и один пансионат, находящиеся в государственной собственности.

Крым попал в десятку регионов с самым высоким уровнем бедности. Крым вошел в десятку самых неблагополучных по материальному положению населения российских регионов.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.

Коронавирус в Крыму
В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус

В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус

Вчера получен положительный результат теста на новый вид коронавирусной инфекции COVID 19 у одного из сотрудников администрации города Ялта.

Курортный сезон
В Севастополе закрыли три пляжа

В Севастополе закрыли три пляжа

В Севастополе пляжи «Мраморный», «Городской», «Ушакова балка» закрыты из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации