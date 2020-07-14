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Коронавирус в Крыму

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

09:58 вторник, 14 июля 2020
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

фото © vk.com/aksenovrk

За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Два случая завезены из-за рубежа, 6 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, 1 – при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 889 случаев новой коронавирусной инфекции. 55 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 636 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 98 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 638 человек.

Выздоровевших за весь период – 657 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки под наблюдение врачей в Крыму взяли почти 600 человек. Под меднаблюдение в Крыму взято за прошедшие сутки 587 человек.

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Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе. По состоянию на утро 13 июля в Севастополе зарегистрированы десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.

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