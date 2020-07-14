Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус ● Самоизоляция привела к увеличению активности мошенников в интернете ● Смены в «Артеке» в этом году будут сокращены ● Власти Севастополя хотят открыть пункты добровольного тестирования туристов на COVID-19 ● За сутки под наблюдение врачей в Крыму взяли почти 600 человек
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших
фото © vk.com/aksenovrk
За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.
Два случая завезены из-за рубежа, 6 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, 1 – при скрининге здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 889 случаев новой коронавирусной инфекции. 55 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 636 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 98 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 638 человек.
Выздоровевших за весь период – 657 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
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