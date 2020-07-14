Общество
Какой сегодня праздник 14 июля
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Сегодня, 14 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День смородины
День смородины отмечается ежегодно 14 июля. Смородина относится к роду растений семейства Крыжовниковые. Различают черную и красную смородину. Кроме употребления непосредственно в пищу, из ягод смородины готовят варенье, компот, желе, пастилу, мармелад, сиропы и смородиновое вино. Листья и плоды смородины используются для приготовления отваров и чаев, в качестве вкусовой добавки в мясо и рыбу. Многие виды смородины - медоносные растения. Издревле на Руси из смородины готовили брагу.
День взятия Бастилии во Франции
День взятия Бастилии (Национальный праздник - фр. La Fête Nationale или День 14 июля - фр. Le Quatorze Juillet) - является национальным днем Французской республики и празднуется ежегодно 14 июля. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Французской революции - 14 июля 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.
Летние Кузьминки
Народный праздник «Летние Кузьминки» отмечается 14 июля (по старому стилю - 1 июля). В церковном календаре день посвящается памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана Римских. Другие названия праздника: «Кузьма и Демьян», «День Козьмы и Демьяна», «Бабий праздник», «Женский праздник». Кузьминками день назвали в честь одного из святых, которого почитают в этот день - Космы. Поскольку это имя для наших предков было необычно, они подобрали для названия дня наиболее похожее имя.
Также сегодня, 14 июля, отмечают такие праздники:
- День беспорядка (Pandemonium Day)
- День придумывания 27 слов на букву О
- День макарон с сыром (National Mac and Cheese Day) в США
- День отца в Уругвае
- День ликера «Grand Marnier» (National Grand Marnier Day) в США
- День республики в Ираке
- Церемония омовения реликвий в Мадагаскаре
Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Павел, Константин, Лев, Василий, Кузьма, Никодим, Перпетуя, Ангелина, Демьян, Потит.
Что происходило 14 июля в прошлые годы
1099 - крестоносцы во время 1-го крестового похода 1096-1099 во главе с Готфридом Бульонским осадили Иерусалим и на следующий день заняли его.
1789 - революционно настроенное население берет крепость Бастилию в Париже во время Великой французской революции (сегодня на месте крепости расположена площадь).
1860 - создано главное финансовое учреждение Российской империиГосударственный банк.
1897 - Российская империя официально объявила Воскресенье выходным днем.
1933 - нацисты установили однопартийность в политической системе Германии, тоесть запретили деятельность всех политических партий, кроме собственной.
1941 - советские войска впервые применили боевые машины реактивной артиллерии «Катюша», случилось это во время Второй мировой войны.
1956 - государственное пенсионное обеспечение было введено Верховным Советом СССР.
1964 - известный итальянский актер и певец Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори.
1968 - между СССР и США открылись первые коммерческие авиарейсы.
1993 - российский телеканал НТВ, изначально позиционирующий себя как независимый и оппозиционный, прошел регистрацию.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 июля. Какие праздники будут завтра?
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