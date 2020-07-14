Экс-начальник почтового отделения в Ялте украла из кассы 155 тысяч

Бывший начальник почтового отделения Ялтинского почтамта предстанет перед судом за то, что присвоила 155 тысяч рублей из кассы.

Об этом сообщает Следком России по Крыму.

По информации следствия, женщина присваивала средства из кассы с сентября 2019 года по апрель 2020. Часть этих средств предназначалась для различных выплат гражданам.

На данный момент собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции статьи «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» предусматривают до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, в середине июня крымский Следком направил в суд дело в отношении адвоката, которого задержали за мошенничество с получением полумиллионной взятки. По данным следствия в марте член адвокатской палаты РК получил большую взятку через посредника, которую он обещал передать правоохранителям, чтобы те не настаивали на жестком наказании для его клиента. Однако на самом деле он не собирался подкупать следователей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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