Курортный сезон
Развитие сюжета: В Севастополе закрыли три пляжа ● Черное море у берегов Крыма омедузилось ● На отдыхающих на пляжах Севастополя составили админпротоколы ● Севастопольский горхоз создал карту официальных пляжей ● Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов
Доминикана готова побороться с Крымом за российских туристов
Доминиканская республика еще с 1 июля готова принимать туристов из всех стран мира, включая Россию, и уже приняла первые рейсы из США.
Об этом сообщат Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора представительства Минтуризма Доминиканы в РФ, Беларуси и Украине Галину Лысенко.
По ее словам, российские туроператоры рассчитывают возобновить чартерные рейсы в Доминикану уже в этом году. Один из них планирует возобновление полетов в эту страну из Москвы с августа, из других российских городов — в октябре, пишет НСН.
Сейчас в Доминикане действует требование заполняемости отелей не более чем на 30%. Справка об отсутствии COVID-19 не нужна.
Между тем, власти РФ пока не разрешили возобновить международное авиасообщение.
Речь о возобновлении полетов в Доминикану пока также не шла — в качестве возможных направлений назывались четыре азиатские страны и ряд стран Европы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов. Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз. Горячая линия Минкурортов и туризма РК приняла более 11 тыс. звонков за полгода, сообщает пресс-служба министерства.
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