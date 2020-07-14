Доминикана готова побороться с Крымом за российских туристов

Доминиканская республика еще с 1 июля готова принимать туристов из всех стран мира, включая Россию, и уже приняла первые рейсы из США.

Об этом сообщат Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на директора представительства Минтуризма Доминиканы в РФ, Беларуси и Украине Галину Лысенко.

По ее словам, российские туроператоры рассчитывают возобновить чартерные рейсы в Доминикану уже в этом году. Один из них планирует возобновление полетов в эту страну из Москвы с августа, из других российских городов — в октябре, пишет НСН.

Сейчас в Доминикане действует требование заполняемости отелей не более чем на 30%. Справка об отсутствии COVID-19 не нужна.

Между тем, власти РФ пока не разрешили возобновить международное авиасообщение.

Речь о возобновлении полетов в Доминикану пока также не шла — в качестве возможных направлений назывались четыре азиатские страны и ряд стран Европы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов. Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз. Горячая линия Минкурортов и туризма РК приняла более 11 тыс. звонков за полгода, сообщает пресс-служба министерства.

«Дикий» отдых в Крыму: как выжить и вернуться домой. Отдых «дикарями» может стать не только незабываемым путешествием, но и принести немало проблем, если не знать особенности его организации.

Российские туристы недовольны тем, как к ним относятся крымчане. Советский дизайн и старая мебель. Эксперты выяснили, что больше всего разочаровывает туристов в отдыхе в Крыму.