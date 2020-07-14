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Власть

Авария в России не отразится на расписании поездов в Крым

12:22 вторник, 14 июля 2020

Авария в Тульской области не повлияла на расписание движения поездов между Крымом и материковой частью страны.

Об этом сообщил представитель компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Железнодорожное сообщение с Крымом сохранится согласно ранее утвержденному расписанию», - сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

О приостановке продажи билетов на южные направления сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД). Как ранее сообщалось, 12 июля на перегоне Лазарево - Щекино Московской железной дороги (МЖД) произошел сход с рельсов 15 вагонов грузового поезда. 

В результате аварии было приостановлено движение по перегону Лазарево — Щекино в Тульской области.

«Временно закрыта продажа билетов на поезда, следующие по маршруту Москва – Адлер и обратно, в Курском и Белогородском направлении, в Санкт-Петербург и обратно», - говорится в сообщении.

Железнодорожное сообщение Москвы с Крымом было открыто 1 июля. Кроме того, добраться на полуостров прямым железнодорожным рейсом можно из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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