Власть
Авария в России не отразится на расписании поездов в Крым
Авария в Тульской области не повлияла на расписание движения поездов между Крымом и материковой частью страны.
Об этом сообщил представитель компании «Гранд Сервис Экспресс».
«Железнодорожное сообщение с Крымом сохранится согласно ранее утвержденному расписанию», - сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».
О приостановке продажи билетов на южные направления сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД). Как ранее сообщалось, 12 июля на перегоне Лазарево - Щекино Московской железной дороги (МЖД) произошел сход с рельсов 15 вагонов грузового поезда.
В результате аварии было приостановлено движение по перегону Лазарево — Щекино в Тульской области.
«Временно закрыта продажа билетов на поезда, следующие по маршруту Москва – Адлер и обратно, в Курском и Белогородском направлении, в Санкт-Петербург и обратно», - говорится в сообщении.
Железнодорожное сообщение Москвы с Крымом было открыто 1 июля. Кроме того, добраться на полуостров прямым железнодорожным рейсом можно из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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