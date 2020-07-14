Аксенов приказал туристам самостоятельно отвечать за дистанцирование на пляже

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Требования Роспотебнадзора, предъявленные к владельцам пляжных территорий в Крыму, должны строго выполняться.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров Республики Крым.

— Дистанцирование на пляже – это зона ответственности туристов, никто не собирается никого принуждать. Невыполнимые меры от санаториев требовать мы не будем. Все требования, которые были заявлены перед началом курортного сезона, должны быть выполнены. Режимы и требования Роспотребнадзора никто не отменял. Прошу на этом заострить внимание. На пляжах должны быть таблички с телефонами ответственных и так далее, – цитирует Сергея Аксенова Крым24.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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