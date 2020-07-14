Адвокат высказался по поводу апелляции на приговор Зубкову

Владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков примет решение по поводу обжалования приговора Белогорского райсуда после консультаций со своим адвокатом.

Об этом заявил защитник Зубкова Арман Петросян, обращаясь к гражданам, которые пришли к зданию суда поддержать бизнесмена.

«Самое главное – у нас свобода. Что касается дальнейших действий, мы с Олегом Алексеевичем полностью согласуем позицию. Мы дождемся его мнения. Какое он примет решение, такова и будет наша позиция», – сказал он.

Петросян добавил, что приговор первой инстанции, скорее всего, будет обжалован в Верховном суде Крыма.

«Полагаю, что будет подана апелляционная жалоба. Я как адвокат считаю, что доводы, изложенные в приговоре суда, являются необоснованными и не соответствующими нормам права», – сказал он.

Как сообщалось, Белогорский районный суд приговорил Зубкова к штрафу в размере 400 тысяч рублей, а также обязал бизнесмена выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей туристке из Кировской области Ольге Соломиной, пострадавшей от укуса льва в «Тайгане».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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