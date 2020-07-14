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Коронавирус в Крыму

COVID в Севастополе: оперативная сводка

12:09 вторник, 14 июля 2020

За истекшие сутки в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

 Пациент – трехлетний ребенок заболевшей ранее семейной пары. Об этом сообщает правительство города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 282 человека. В настоящий момент в стационарах находится 57 человек. Выздоровели 211 человек, 5 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 149 человек, в городской больнице № 9 – 101.

Под наблюдением по месту жительства – 842 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя хотят открыть пункты добровольного тестирования туристов на COVID-19. Власти Севастополя намерены ввести тестирование въезжающих в город туристов на наличие новой коронавирусной инфекции.

За сутки под наблюдение врачей в Крыму взяли почти 600 человек. Под меднаблюдение в Крыму взято за прошедшие сутки 587 человек.

В Симферополе появились слухи о том, что мэр заразилась коронавирусом. Глава администрации Симферополя Елена Проценко вернулась на работу после больничного.

Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе. По состоянию на утро 13 июля в Севастополе зарегистрированы десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

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