Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших ● В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус ● Самоизоляция привела к увеличению активности мошенников в интернете ● Смены в «Артеке» в этом году будут сокращены ● Власти Севастополя хотят открыть пункты добровольного тестирования туристов на COVID-19
COVID в Севастополе: оперативная сводка
За истекшие сутки в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Пациент – трехлетний ребенок заболевшей ранее семейной пары. Об этом сообщает правительство города.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 282 человека. В настоящий момент в стационарах находится 57 человек. Выздоровели 211 человек, 5 человек умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 149 человек, в городской больнице № 9 – 101.
Под наблюдением по месту жительства – 842 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя хотят открыть пункты добровольного тестирования туристов на COVID-19. Власти Севастополя намерены ввести тестирование въезжающих в город туристов на наличие новой коронавирусной инфекции.
За сутки под наблюдение врачей в Крыму взяли почти 600 человек. Под меднаблюдение в Крыму взято за прошедшие сутки 587 человек.
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