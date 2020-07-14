COVID в Севастополе: оперативная сводка

За истекшие сутки в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Пациент – трехлетний ребенок заболевшей ранее семейной пары. Об этом сообщает правительство города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 282 человека. В настоящий момент в стационарах находится 57 человек. Выздоровели 211 человек, 5 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 149 человек, в городской больнице № 9 – 101.

Под наблюдением по месту жительства – 842 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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