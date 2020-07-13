Зарплата горничных в отелях Крыма достигла 90 тысяч рублей

Эксперты туристического рынка прокомментировали результаты исследования сервиса «Авито. Работа» об увеличении числа вакансий в туротрасли России.

Согласно данным, опубликованным компанией на этой неделе, количество запросов от работодателей на персонал в группе профессий «Туризм. Рестораны» в даты с 22 июня по 5 июля в 3,5 раза больше по сравнению с периодом 18–31 мая.

Самая впечатляющая динамика роста количества вакансий в Сочи – в 9 раз, что почти втрое выше, чем в среднем по стране.

По словам директора сочинского санатория «Знание» Дмитрия Богданова, проблема дефицита сезонного персонала на курорте существовала всегда, но в этом году она особенно остра.

Наибольшая потребность – в пляжных спасателях, поварах, официантах, администраторах службы приема и размещения гостиниц, горничных, уборщицах. Нужны также квалифицированные управленцы, IT-специалисты, бухгалтеры.

Как поясняет Дмитрий Богданов, после вынужденного двухмесячного простоя финансовое положение объектов размещения не лучшее, – июльская выручка будет меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Поэтому работодатели зачастую не могут предложить условий, на которые рассчитывают приезжающие на сезонную работу из других регионов, – например, обеспечить временным жильем.

Кроме того, гостиницам и санаториям приходится дополнительно тратиться на тесты на COVID-19, сдача которых обязательна для всех сотрудников, – это сокращает бюджеты на оплату труда. Сами же соискатели не столь активно едут в Сочи еще и потому, что из-за падения доходов в период карантина у некоторых попросту не осталось средств на дорогу до курорта.

Директор сочинской принимающей компании «Аэлита» Александра Сердюченко обращает внимание на огромный разрыв в ставках оплаты труда линейного персонала на курорте. «Кто-то предлагает рядовым сотрудникам 12 тыс. руб. в месяц, а кто-то, за сходную работу, – 47 тыс. руб. плюс проживание», приводит она пример диапазона зарплат. «Люди в постоянном поиске более лояльных работодателей, что приводит к большой текучке кадров», – обозначает проблему она. Как полагает Александра Сердюченко, отельерам стоит пересмотреть отношение к отдельным профессиям в сфере гостеприимства, сделать более престижным и высокооплачиваем труд тех, кого она называет «ангелами чистоты и сервиса» – горничных, уборщиц и т. д. Естественно, при условии высокого качества работы. «Руководители гостиниц часто недооценивают тот факт, что именно от этих сотрудников во многом зависит настроение клиентов и их общее впечатление от отдыха», – отмечает эксперт.

Кстати, в обсуждении темы найма сезонного персонала в профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» одна из участниц привела пример «немыслимых» зарплат, которые из-за дефицита сезонных кадров приходится платить горничным в одной из крымских гостиниц, – «90 тыс. руб., как руководителю отдела в банке». Причина в том, что отель расположен в небольшом поселке, кругом – степь. Как следствие, персонала не хватает. Кроме того, приходится выполнять повышенный объем работ: рядом пляж, из-за чего «в номерах песка как в Сахаре».

Нелли Шатова, гендиректор УК «Визант Групп», управляющая санаториями и отелем в Крыму, высказывает сомнение в реальности таких цифр. По ее оценке, оплата труда линейных сотрудников остается примерно на прошлогоднем уровне – 25 - 35 тыс. руб. При этом летом-2020 заметно увеличилось число резюме от топ-менеджеров гостиничной сферы с хорошим бэкграундом, – они желают работать в крымских объектах размещения, причем запросы по зарплате на 20–30% скромнее, чем ранее.

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