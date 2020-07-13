За сутки в Крыму утонуло три отдыхающих

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 3 происшествия, погибло 3 человека.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по информации ГУ МЧС России по РК за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 3 происшествия, погибло 3 человека, спасено 0 человек.

Так, 12.07.2020 в 06:40 от спасателя городского пляжа пгт. Партенит (ГО Ялта) поступило сообщение о том, что в море обнаружено тело человека. Выезжали: начальник ОП 14 ПСЧ, ГИМС, УМВД, СМП. Тело женщины (приблизительно 60 лет) находилось в море рядом с буем (расстояние от берега 50 м). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также вчера в 07:25 на пляже «Оазис» (ГО Евпатория), в воде, в 100 м от берега обнаружено тело (предположительно мужчины, 50-60 лет) без признаков жизни. Выезжали: опер. группа 22 ПСЧ, ГИМС, МВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

12.07.2020 в 19:15 с. Фрунзе (Сакский район) на диком пляже (авто кемпинг). Очевидцами из воды на берег извлечено тело без признаков жизни. Сотрудником СПМ констатирована смерть — утопление в морской воде. Выезжали: опер. группа 24 ПСЧ, ГИМС, МВД, СМП.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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