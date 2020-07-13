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Коронавирус в Крыму

За сутки под наблюдение врачей в Крыму взяли почти 600 человек

16:45 понедельник, 13 июля 2020

Под меднаблюдение в Крыму взято за прошедшие сутки 587 человек.

Соответствующие статистические данные опубликованы на сайте Минздрава РК.

Всего по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 4870 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 3795 человек, в стационарах находятся 392 человека, изолировано в обсерваторы – 683 человека.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 878 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 200 человек, выписано с выздоровлением — 647.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе. По состоянию на утро 13 июля в Севастополе зарегистрированы десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.

Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы. Согласно российскому законодательству, все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа или с территории Украины, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в условиях обсерватора.

За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек. За 11 июля под меднаблюдение в Крыму взято 385 человек, снято с наблюдения 139 человек.

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