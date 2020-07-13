Спорт
Вышли из карантина: сборная России по скалолазанию тренируется в Крыму
Сборная России по скалолазанию успешно прошла карантин и начала тренировочные сборы в Алуште.
Об этом сообщается на сайте Федерации скалолазания России.
«В воскресенье команда была переведена в «чистую зону» центра «Крымский». Предыдущие несколько суток спортсмены, тренеры и специалисты сборной России провели в одноместных номерах. За это время они сдали по два теста на коронавирусную инфекцию», - пишет РИА Новости.
По словам старшего тренера сборной Сергея Сигова, результаты тестов у всех участников сбора отрицательные.
«Мы переведены в «чистую зону» и можем приступать к тренировкам, - говорит Сигов. – На первых тренировках будем заниматься общей и специальной физической подготовкой. Ждем, когда соберут скалодромы. И тогда уже приступим к лазанию».
Тренировочный сбор национальной команды продлится до 28 июля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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