Вышли из карантина: сборная России по скалолазанию тренируется в Крыму

Сборная России по скалолазанию успешно прошла карантин и начала тренировочные сборы в Алуште.

Об этом сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

«В воскресенье команда была переведена в «чистую зону» центра «Крымский». Предыдущие несколько суток спортсмены, тренеры и специалисты сборной России провели в одноместных номерах. За это время они сдали по два теста на коронавирусную инфекцию», - пишет РИА Новости.

По словам старшего тренера сборной Сергея Сигова, результаты тестов у всех участников сбора отрицательные.

«Мы переведены в «чистую зону» и можем приступать к тренировкам, - говорит Сигов. – На первых тренировках будем заниматься общей и специальной физической подготовкой. Ждем, когда соберут скалодромы. И тогда уже приступим к лазанию».

Тренировочный сбор национальной команды продлится до 28 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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