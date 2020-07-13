Водный кризис
Развитие сюжета: Минобороны России приступает к строительству нового водовода в Крыму ● Крым не хочет, Украина не дает: что происходит с водой на полуострове ● Жители Евпатории жалуются, что вторые сутки сидят без воды ● Без горячей воды до середины июля останутся три района Симферополя ● Крым потратит 50 млн рублей на обстрел облаков
Военные проложили 50 км трубопровода для подачи воды в Симферополь
Российские военнослужащие округов проложили более 50 километров трубопровода, по которому вода из Тайганского водохранилища в Белогорском районе будет подаваться на Симферополь.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Общая протяженность трубопровода составит более 60 км. К его прокладке привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц техники.
Для подачи воды по трубопроводу будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что срочное строительство водовода силами Минобороны вызвано определенным дефицитом воды для крымской столицы. Руководство региона обратилось к президенту страны Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой обеспечить строительство водовода.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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