Военные базы и элитные апартаменты: севастопольцев лишают доступа к пляжам

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Российские власти вот уже шесть лет отдают крымские пляжи в пользование военным или под застройку частным компаниям. Так, в Севастополе Министерство обороны России в конце июня получило в собственность земельный участок с пляжем «Толстяк», что на Северной стороне, общей площадью почти 10 гектаров.

В 2015 году тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло передал военным большое количество участков и объектов недвижимости, которые ранее принадлежали Минобороны СССР. Сейчас правительство города в суде добровольно отказалось от оспариваемого участка, однако чиновники обещают, что севастопольцев все равно будут пускать на пляж «Толстяк».

Вместе с тем отельный комплекс «Аквамарин», который связывают с бывшим министром обороны Украины Павлом Лебедевым, обнес забором одноименный общественный пляж.

Журналист из Севастополя Давид Аксельрод рассказал, что российское Минобороны начало целую кампанию по завладению земельными участками, особенно в районе базы Черноморского флота.

Министерство обороны трактует свое право на землю как право наследования за Министерством обороны Советского Союза

Давид Аксельрод:

– Во многих случаях, и это касается не только пляжей, Министерство обороны трактует свое право на землю как право наследования за Министерством обороны Советского Союза. После раздела Черноморского флота земля Минобороны Украины каким-то образом отчуждалась в пользу города или частных лиц, де-факто там функционировали гражданские объекты – но в последние годы юридическая служба Минобороны России добилась того, что многие такие сделки были признаны недействительными. Это касалось, в том числе, и прибрежной полосы. Наиболее яркие примеры на моей памяти – это как раз история с пляжем «Толстяк» на Северной стороне и с пляжем «Таврида» в Батилимане. На последнем прибрежную полосу обнесли колючей проволокой, было много протестов, в которые включались даже депутаты Законодательного собрания, но Минобороны все равно перекрыло доступ.

По данным издания «Примечания», с 2015 по 2020 годы количество пляжей в Севастополе уменьшилось с 50 до 34. Давид Аксельрод считает, что причиной тому – аппетиты как Минобороны, так и застройщиков.

Давид Аксельрод:

– Часто доступ к пляжу преграждают при застройке прибрежной полосы апартаментами, причем речь идет не только о новых домах. Бывает так, что у старых баз отдыха появляются новые собственники, и они тоже огораживают свои клочки моря. Тут еще можно бороться: был прецедент, когда в Батилимане снесли калитку, установленную администрацией базы отдыха. Но в основном речь идет, конечно, о девелоперах – многоэтажной застройке под апартаменты у моря. Частник с одно- или двухэтажным домом вряд ли будет обладать таким ресурсом, чтобы ставить заборы. Есть компании, которые планомерно застраивают Севастополь элитными апартаментами. Подразумевается, что у их собственников будет какой-то участок. Такие проекты проводятся в жизнь обходными способами, поскольку доступ к морю по закону преграждать нельзя, но так или иначе иногда у застройщиков это получается.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко полагает, что в Севастополе сложилась едва ли не самая напряженная ситуация с доступом граждан к побережью в масштабах всего полуострова.

Около трети береговой черты остались в свободном доступе, и это, конечно, вызывает огромное возмущение севастопольцев

Маргарита Литвиненко:

– Доступность пляжей за последние шесть лет уменьшилась катастрофически. В Севастополе исключили из зоны купания территорию Херсонеса – уже под страхом административного наказания. Людей не пускают на различные территории, которые отдали Министерству обороны, Министерству по чрезвычайным ситуациям. По факту только около трети береговой черты остались в свободном доступе, и это, конечно, вызывает огромное возмущение севастопольцев. Есть огромное количество предприятий, которые не работают, но тем не менее держат побережье. В городе всего два детских пляжа – «Бухта Омега» и «Песочный», и сейчас они буквально кишат людьми. Представьте, что такое большое количество народа, жара, фактически отсутствие туалетов, очень много детей, вода мутная – наверняка это приведет к вспышке кишечных или кожных заболеваний.

По оценке Маргариты Литвиненко, местные застройщики стараются всячески избежать изъятия у них прибрежных участков, даже если российские власти готовы выкупать эту землю.

Российский эколог, общественный и политический деятель Евгений Витишко отмечает, что иногда военные и коммерческие интересы – это одно и то же.

Евгений Витишко:

– Статья 6 Водного кодекса России гарантирует гражданам свободный доступ к водным объектам – кроме случаев, предусмотренных законодательством, когда государство считает часть объекта важным для себя. Понятно, когда Минобороны закрывает часть побережья, или же там устраивают лечебный пляж с ограниченным доступом – но если строятся объекты, не предусмотренные никакими генпланами муниципальных образований, это вызывает справедливые опасения местных жителей. Одни объекты могут трансформироваться в другие, и это просто беспредел. Вот в Краснодарском крае в районе острова Утриш Министерство обороны оттяпало себе кусочек берега якобы под радиорелейную станцию, но на этом месте появилась гостиница бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Мы этому противодействовали, но суды собственников с государством продолжаются.

Евгений Витишко советует общественным активистам, которые обнаружили, что некие коммерческие структуры преградили доступ к воде, сообщать в полицию об административном правонарушении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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