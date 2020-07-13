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Коронавирус в Крыму

Власти Севастополя хотят открыть пункты добровольного тестирования туристов на COVID-19

18:52 понедельник, 13 июля 2020
Севастополь
Власти Севастополя хотят открыть пункты добровольного тестирования туристов на COVID-19

фото © vk.com/aksenovrk

Власти Севастополя намерены ввести тестирование въезжающих в город туристов на наличие новой коронавирусной инфекции.

Сдача анализов не будет обязательной, передает «Новый Севастополь».

«Может, для въезжающих пункты тестирования открыть?» – предложил и.о. губернатора города Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве.

До этого его зам Александр Кулагин предложил рекомендовать туристам проходить тест на наличие COVID-19 в своем регионе. «Людям, которые выезжают в город Севастополь с целью туризма, рекомендовать не более чем за три дня до выезда проходить у себя на родине тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы им было спокойнее», – сообщил он.

Соответствующие изменения городские власти намерены внести в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

В Севастополе с конца апреля по 1 июля на въездах в город стояли блокпосты, на которых у всех въезжающих измеряли температуру и спрашивали о целях визита. Во время действия строгих ограничительных мер граждан, пытающихся въехать без уважительной причины, не пропускали.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.

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