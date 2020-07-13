Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе ● В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки ● Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы ● За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек ● В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море
В Симферополе появились слухи о том, что мэр заразилась коронавирусом
фото © Новости Крыма
Глава администрации Симферополя Елена Проценко вернулась на работу после больничного.
Новая коронавирусная инфекция, вопреки слухам, у Проценко выявлена не была.
«Хочу еще раз подчеркнуть: увольняться я не планирую, иду на поправку после перенесенной пневмонии, COVID-19 у меня не выявлен. Сегодня провела аппаратное совещание, на котором присутствовали мои заместители и руководители ключевых структурных подразделений администрации», – написала Проценко на своей странице в Facebook.
Ранее она сообщила о проблемах со здоровьем, развеяв слухи о своем увольнении.
«Я не писала заявление об увольнении, не намерена этого делать и никто меня к этому не понуждает. В лице руководства Республики Крым я всегда находила и нахожу поддержку», – подчеркнула глава администрации крымской столицы в социальных сетях 3 июля.
В ряде анонимных Telegram-каналов появилась информация о том, что у Проценко якобы подтвердился диагноз COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.
Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы. Согласно российскому законодательству, все лица, прибывающие в Крым из-за рубежа или с территории Украины, отправляются на двухнедельную самоизоляцию в условиях обсерватора.
За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек. За 11 июля под меднаблюдение в Крыму взято 385 человек, снято с наблюдения 139 человек.
В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море. Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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В Симферополе появились слухи о том, что мэр заразилась коронавирусом
Глава администрации Симферополя Елена Проценко вернулась на работу после больничного.
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