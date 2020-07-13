Происшествия
В Севастополе растет подростковая преступность
Число уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними, продолжает расти.
В Севастополе количество несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло с 63 до 77 человек. Ими совершено 77 преступлений. Данная негативная тенденция продолжилась и в текущем году. Об этом сказано в докладе об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Севастополе за минувший год.
С учетом лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, численность несовершеннолетних преступников возросла с 95 до 109 — на 14,7%. При этом количество дел об административных правонарушениях в отношении родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей сократилось на 17% — с 1359 до 1134.
«В отношении подростков составлен 621 протокол об административном правонарушении, что на 6,8% больше, чем в прошлом году», — пишет в докладе замгубернатора Севастополя Ольга Тимофеева.
Также отмечается, что в истекшем году возросла доля несовершеннолетних и семей, находившихся в социально опасном положении, в отношении которых профилактическая работы прекращена в связи с улучшением ситуации.
В тексте использованы материалы: Форпост
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