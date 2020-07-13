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Происшествия

В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Подмосковье

15:28 понедельник, 13 июля 2020

Об этом стало известно РЕН ТВ.

Тело 43-летнего погибшего было обнаружено 27 июня на обочине дороги в деревне Семенково Одинцовского городского округа. На левом запястье мужчины были наручники. Известно, что погибший – уроженец Башкирии. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый был задержан в субботу, 11 июля, в Крыму. По некоторым данным, это 38-летний москвич, не имеющий официальной работы.

Его мотивы пока неизвестны.

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