Происшествия
В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Подмосковье
Об этом стало известно РЕН ТВ.
Тело 43-летнего погибшего было обнаружено 27 июня на обочине дороги в деревне Семенково Одинцовского городского округа. На левом запястье мужчины были наручники. Известно, что погибший – уроженец Башкирии. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый был задержан в субботу, 11 июля, в Крыму. По некоторым данным, это 38-летний москвич, не имеющий официальной работы.
Его мотивы пока неизвестны.
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