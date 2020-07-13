В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Подмосковье

Об этом стало известно РЕН ТВ.

Тело 43-летнего погибшего было обнаружено 27 июня на обочине дороги в деревне Семенково Одинцовского городского округа. На левом запястье мужчины были наручники. Известно, что погибший – уроженец Башкирии. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый был задержан в субботу, 11 июля, в Крыму. По некоторым данным, это 38-летний москвич, не имеющий официальной работы.

Его мотивы пока неизвестны.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы из Ростова получат по шесть лет за кражи в Крыму. Криминальные гастролеры обкрали домовладения крымчан на сотни тысяч рублей.

В Севастополе злостный грабитель напал на женщину. Вечером на одной из площадей Севастополя к 33-летней местной жительнице подбежал неизвестный, ударил ее и похитил смартфон стоимостью 12000 рублей и 1000 рублей наличными, сообщает пресс-служба МВД по городу Севастополю.

Две пожилые женщины и мужчина украли неисправный автомобиль в Симферополе. Симферопольские полицейские задержали двух женщин и мужчину, которые из-за нехватки денег решили угнать принадлежащий жителю крымской столицы неисправный автомобиль Lada 2110.

Симферополец предстанет перед судом за убийство сокамерника в СИЗО. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении подследственного, который, находясь в камере симферопольского СИЗО, убил одного сокамерника и пытался убить второго.