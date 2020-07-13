В Крыму за день нашли и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов

В Ленинском районе 10 июля были обезврежены 415 взрывоопасных предмета времен Второй Мировой войны.

Информация об обнаружении подозрительных предметов, внешне напоминающих боеприпасы, поступила от местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В результате обследования территории взрывоопасные предметы были идентифицированы. В с. Багерово Ленинского района обнаружены 2 авиационные бомбы массой 2,5 кг (АО-2.5) и 413 единиц взрывателей к авиационным бомбам», - говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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