Происшествия
В Крыму спасли туристов, застрявших на Демерджи
Группа туристов в сумерках попала на труднопроходимый осыпной склон и не рискнула выбираться без помощи спасателей.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
В 18.35 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Демерджи, группа туристов в количестве четырех человек оказалась на труднопроходимом осыпном склоне и в связи с наступлением сумерек продолжать движение по незнакомому месту не предоставляется возможным, необходима помощь спасателей.
К месту происшествия оперативно направлено отделение Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас». По прибытию к месту с помощью геолокации было установлено местонахождение туристов.
Группа людей была обнаружена на скальной полке в верховьях Каменного кулуара г. Демерджи. При помощи альпинистского снаряжения спасателями туристы были эвакуированы и выведены к служебному автомобилю. В медицинской помощи не нуждались.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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