Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Самоизоляция и обсвервация в Крыму: ответы на главные вопросы ● За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек ● В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море ● В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом ● В Ялте отменили концерт участников «Тавриды»
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
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Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 12 июля на территории Республики Крым зарегистрировано семь случаев коронавирусной инфекции. Четыре из них выявлены при обращении за медицинской помощью, три – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.
В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 878 случаев COVID-19. «53 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 628 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 97 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.
С выздоровлением из больниц выписано 647 пациентов. От вируса скончались 12 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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