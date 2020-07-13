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Коронавирус в Крыму

В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

10:03 понедельник, 13 июля 2020
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

фото © pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 12 июля на территории Республики Крым зарегистрировано семь случаев коронавирусной инфекции. Четыре из них выявлены при обращении за медицинской помощью, три – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.

В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 878 случаев COVID-19. «53 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 628 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 97 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.

С выздоровлением из больниц выписано 647 пациентов. От вируса скончались 12 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки под меднаблюдение в Крыму взяли почти 400 человек. За 11 июля под меднаблюдение в Крыму взято 385 человек, снято с наблюдения 139 человек.

В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море. Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России заявили, что испытания вакцины от COVID увенчались успехом. Первая группа добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, будет выписана 15 июля.

COVID-19 выявлен у четырех человек в Севастополе. Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.

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