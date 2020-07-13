В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

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Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 12 июля на территории Республики Крым зарегистрировано семь случаев коронавирусной инфекции. Четыре из них выявлены при обращении за медицинской помощью, три – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов.

В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 878 случаев COVID-19. «53 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 628 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 97 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.

С выздоровлением из больниц выписано 647 пациентов. От вируса скончались 12 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму рассказали можно ли заразиться коронавирусом в море. Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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