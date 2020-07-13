В Коктебеле ночью дотла сгорел деревянный дом

В курортном поселке Коктебель перед въездной аркой ночью сгорела одноэтажная постройка, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Сигнал о происшествии поступил оперативному дежурному в 0:40. На место выехала пожарная машина.

«По прибытии было установлено, что перед аркой «Страна Коктебель» горит одноэтажное деревянное строение на открытой территории. Было принято решение вызвать дополнительные силы сотрудников пожарной части поселка Орджоникидзе», – говорится в сообщении.

Пожарные оперативно проложили рукавные линии и в течение двух часов локализовали и ликвидировали возгорание. При этом значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции дома.

Площадь пожара составила 24 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняют эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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