Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +27
море +24

Происшествия

В Коктебеле ночью дотла сгорел деревянный дом

14:08 понедельник, 13 июля 2020
Феодосия

В курортном поселке Коктебель перед въездной аркой ночью сгорела одноэтажная постройка, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Сигнал о происшествии поступил оперативному дежурному в 0:40. На место выехала пожарная машина.

«По прибытии было установлено, что перед аркой «Страна Коктебель» горит одноэтажное деревянное строение на открытой территории. Было принято решение вызвать дополнительные силы сотрудников пожарной части поселка Орджоникидзе», – говорится в сообщении.

Пожарные оперативно проложили рукавные линии и в течение двух часов локализовали и ликвидировали возгорание. При этом значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов конструкции дома.

Площадь пожара составила 24 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняют эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки в Крыму утонуло три отдыхающих. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 3 происшествия, погибло 3 человека.

Десять человек погибли на воде в Крыму за неделю. За истекшую неделю сотрудники МЧС спасли 45 человек на воде, десять погибли.

Чрезвычайно пожароопасно: в Крыму запретили ходить в лес и на шашлыки. Крымский главк МЧС сообщил о чрезвычайной пожарной опасности ближайшие четыре дня на в западных и восточных регионах полуострова.

Ветер «помог»: в Керчи горят хозпостройки на площади 600 «квадратов». В Керчи на улице Восточная произошло крупное возгорание на площади 600 кв. м, однако спасателям удалось прекратить распространение огня.

Коронавирус в Крыму
Крымским ученикам разрешат вернуться в школы с 1 сентября

Крымским ученикам разрешат вернуться в школы с 1 сентября

Власти Крыма приняли решение проводить обучение с нового учебного года в школах, колледжах и вузах в привычном формате.

Коронавирус в Крыму
В Симферополе появились слухи о том, что мэр заразилась коронавирусом

В Симферополе появились слухи о том, что мэр заразилась коронавирусом

Глава администрации Симферополя Елена Проценко вернулась на работу после больничного.

Коронавирус в Крыму
Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе

Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе

По состоянию на утро 13 июля в Севастополе зарегистрированы десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства города.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации