В Алуште мошенник под видом владельца кафе развел посетителей на деньги

В Алуште сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошенничестве, обманувший на 40 тыс. рублей посетителей кафе.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудниками алуштинского уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 57-летний уроженец Казахстана, подозреваемый в мошенничестве в значительном размере.

Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в одном из кафе, заприметил большую сумму денег у посетителей. Он подошел к ним, и, представившись владельцем данного заведения, которым он не являлся, попросил их разменять 40 тыс. рублей мелкими купюрами. Он объяснил это тем, что в его бизнесе в кассе удобнее держать более мелкую наличность. Мужчины, находившиеся за столиком, согласились и отдали ему эту сумму купюрами по 1000 рублей, после чего подозреваемый скрылся якобы в служебном помещении кафе, а потерпевшие, предположив, что он пошел за деньгами крупного номинала, продолжили ожидать его за столиком.

Обман вскрылся лишь через несколько минут, в течение которых мошенник успел выйти на улицу и легко покинуть место происшествия.

Однако благодаря профессионализму и оперской хватке сотрудников уголовного розыска, разгуливать на свободе злоумышленнику пришлось недолго. Он был изобличен в течении нескольких дней.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, с причинением значительного ущерба).

Подозреваемый уже дал признательные показания и находится по стражей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе злостный грабитель напал на женщину. Вечером на одной из площадей Севастополя к 33-летней местной жительнице подбежал неизвестный, ударил ее и похитил смартфон стоимостью 12000 рублей и 1000 рублей наличными, сообщает пресс-служба МВД по городу Севастополю.

Две пожилые женщины и мужчина украли неисправный автомобиль в Симферополе. Симферопольские полицейские задержали двух женщин и мужчину, которые из-за нехватки денег решили угнать принадлежащий жителю крымской столицы неисправный автомобиль Lada 2110.

Симферополец предстанет перед судом за убийство сокамерника в СИЗО. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении подследственного, который, находясь в камере симферопольского СИЗО, убил одного сокамерника и пытался убить второго.

Российские туристы в Крыму прокутили все деньги и обокрали пенсионерку. В Симферополе сотрудниками полиции по подозрению в серии краж задержаны трое отдыхающих молодых людей.