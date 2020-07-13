Происшествия
В Алуште мошенник под видом владельца кафе развел посетителей на деньги
В Алуште сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошенничестве, обманувший на 40 тыс. рублей посетителей кафе.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Сотрудниками алуштинского уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 57-летний уроженец Казахстана, подозреваемый в мошенничестве в значительном размере.
Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в одном из кафе, заприметил большую сумму денег у посетителей. Он подошел к ним, и, представившись владельцем данного заведения, которым он не являлся, попросил их разменять 40 тыс. рублей мелкими купюрами. Он объяснил это тем, что в его бизнесе в кассе удобнее держать более мелкую наличность. Мужчины, находившиеся за столиком, согласились и отдали ему эту сумму купюрами по 1000 рублей, после чего подозреваемый скрылся якобы в служебном помещении кафе, а потерпевшие, предположив, что он пошел за деньгами крупного номинала, продолжили ожидать его за столиком.
Обман вскрылся лишь через несколько минут, в течение которых мошенник успел выйти на улицу и легко покинуть место происшествия.
Однако благодаря профессионализму и оперской хватке сотрудников уголовного розыска, разгуливать на свободе злоумышленнику пришлось недолго. Он был изобличен в течении нескольких дней.
Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, с причинением значительного ущерба).
Подозреваемый уже дал признательные показания и находится по стражей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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