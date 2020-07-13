Смены в «Артеке» в этом году будут сокращены

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Продолжительность смен в международном детском центре «Артек» в 2020 году будет сокращена, сообщил Сергей Аксенов.

«В связи с эпидемиологической ситуацией правительство Республики Крым ранее приняло решение о принятии программы по оздоровлению крымских детей в детских лагерях и здравницах, которые отвечают всем требованиям, выдвигаемым Роспотребнадзором. Данная программа предполагает оздоровление до 20 тысяч детей, часть которых будет отдыхать в международном детском центре «Артек«… Было выдвинуто предложение о сокращении количества дней в лагере с 21 до 14», – написал Аксенов в Facebook.

По его словам, данное решение принимается для увеличения количества детей, которые смогут отдохнуть в «Артеке».

«Инициативу поддержали, в том числе министр просвещения РФ Сергей Кравцов и директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко. Считаю, что в сегодняшних условиях это лучшее предложение, которое поможет большему количеству крымских детей отдохнуть», – отметил Аксенов.

Он добавил, что уже сейчас в 18 детских оздоровительных учреждениях Крыма отдыхают более четырех тысяч детей.

«Считаю необходимым найти возможность для увеличения количества здравниц, которые могут принимать на оздоровление и отдых молодых крымчан. Тем более что на данный момент в Крыму зарегистрировано 56 учреждений, готовых принять ребят», – подчеркнул глава республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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