Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +28
море +24

Курортный сезон

Севастопольский горхоз создал карту официальных пляжей

11:00 понедельник, 13 июля 2020
Севастополь

Севастопольский департамент городского хозяйства создал карту официально действующих пляжей города.

Поводом стал «высокий» курортный сезон и стремление к совершенствованию элементов городской инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха севастопольцев и гостей города.

«Департамент городского хозяйства Севастополя информирует о действующих на сегодня местах массового отдыха (пляжах) на водных объектах в городе Севастополе и призывает горожан и приезжих пользоваться оборудованными и безопасными местами для отдыха», – указано на официальном сайте правительства города.

На карте обозначены 34 объекта.

Власти города отмечают, что значительная часть побережья Севастополя обвалоопасна. В частности, в районе побережья Гераклейского полуострова. К такому выводу пришла комиссия по обследованию опасных экзогенных геологических процессов в ходе обследования береговой линии на протяжении от Херсонесского маяка до мыса Фиолент.

«В настоящее время наибольшую угрозу представляет оторвавшаяся от коренного склона глыба известняка весом около 20 тонн на пляже у мыса Лермонтова (ТСН СТ «Фиолент»). В верхней части склона отмечаются размывы грунта и в случае обильных осадков возможно их смещение в зону пляжа», – сообщает правительство города.

Также остается угроза дальнейших обрушений в районе СНТ «Сатурн».

На береговых склонах есть искусственные спуски к морю, которые представляют опасность для отдыхающих. Размещенные рядом с ними пляжи могут быть подвержены как обвалам, так и камнепадам.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз. Горячая линия Минкурортов и туризма РК приняла более 11 тыс. звонков за полгода, сообщает пресс-служба министерства.

«Дикий» отдых в Крыму: как выжить и вернуться домой. Отдых «дикарями» может стать не только незабываемым путешествием, но и принести немало проблем, если не знать особенности его организации.

Российские туристы недовольны тем, как к ним относятся крымчане. Советский дизайн и старая мебель. Эксперты выяснили, что больше всего разочаровывает туристов в отдыхе в Крыму.

Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию. Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.

Коронавирус в Крыму
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.

Общество
Кровь из ушей: севастопольцы страдают от музыки на Приморском бульваре

Кровь из ушей: севастопольцы страдают от музыки на Приморском бульваре видео

Оглушающая какофония, невероятным разнообразием репертуара врывающаяся в мозги и уши гуляющих по Приморском бульвару – неотъемлемая часть колорита летнего Севастополя или музыкальная клоака, которую нужно почистить и упорядочить?

Курортный сезон
Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов

Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов

Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Власть
Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин

Власти пообещали, что в Крыму ожидается снижение цен на бензин

Значительный рост цен на бензин фиксируется во всех регионах России, но в Крыму его цена все же выше, чем в соседнем Краснодарском крае.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации