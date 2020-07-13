Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов ● В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз ● «Дикий» отдых в Крыму: как выжить и вернуться домой ● Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию ● Власти выявили нарушения на ряде пляжей Феодосии
Севастопольский горхоз создал карту официальных пляжей
Севастопольский департамент городского хозяйства создал карту официально действующих пляжей города.
Поводом стал «высокий» курортный сезон и стремление к совершенствованию элементов городской инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха севастопольцев и гостей города.
«Департамент городского хозяйства Севастополя информирует о действующих на сегодня местах массового отдыха (пляжах) на водных объектах в городе Севастополе и призывает горожан и приезжих пользоваться оборудованными и безопасными местами для отдыха», – указано на официальном сайте правительства города.
На карте обозначены 34 объекта.
Власти города отмечают, что значительная часть побережья Севастополя обвалоопасна. В частности, в районе побережья Гераклейского полуострова. К такому выводу пришла комиссия по обследованию опасных экзогенных геологических процессов в ходе обследования береговой линии на протяжении от Херсонесского маяка до мыса Фиолент.
«В настоящее время наибольшую угрозу представляет оторвавшаяся от коренного склона глыба известняка весом около 20 тонн на пляже у мыса Лермонтова (ТСН СТ «Фиолент»). В верхней части склона отмечаются размывы грунта и в случае обильных осадков возможно их смещение в зону пляжа», – сообщает правительство города.
Также остается угроза дальнейших обрушений в районе СНТ «Сатурн».
На береговых склонах есть искусственные спуски к морю, которые представляют опасность для отдыхающих. Размещенные рядом с ними пляжи могут быть подвержены как обвалам, так и камнепадам.
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