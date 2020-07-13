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Самоизоляция привела к увеличению активности мошенников в интернете

20:44 понедельник, 13 июля 2020
Самоизоляция привела к увеличению активности мошенников в интернете

фото © Новости Крыма

Период самоизоляции в России привел к резкому увеличению количества мошенничеств с банковскими картами.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на профессора кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана Виталия Вехова.

«Во-первых, возросло количество карт на руках у населения, в том числе у несовершеннолетних детей карты привязаны к картам родителей. Во-вторых, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и сидением дома возросли онлайн-продажи, в которых используются реквизиты пластиковых карт. И, в-третьих, соответственно, активизировались мошенники, которые за этими реквизитами охотятся, чтобы получить с их помощью денежные средства. Это основные факторы, которые и повлияли на увеличение количества таких преступлений», — пояснил Вехов.

По данным МВД, количество преступлений с использованием банковских карт выросло в России в этом году почти в пять раз.

Ранее в МВД сообщили, что количество киберпреступлений в России за год увеличилось более чем на 90%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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