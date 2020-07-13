Общество
Протест из Хабаровска может докатиться до Крыма
Несколько дней назад был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (член ЛДПР), которому вменяют в вину события 15-летней давности.
На днях коло 35 000 человек вышли на несанкционированный митинг в поддержку губернатора.
Председатель фракции ЛДПР в крымском парламенте Николай Волков рассказал, что «Это не было организовано кем-то. Это люди, которые уважают и любят своего губернатора вышли на улицы с требованием, чтобы его честно судили. Чтобы им объяснили – им непонятна суть происходящего».
Волков не исключает, что волнения могут докатиться и до Крыма. «Возможно. Русские люди солидарны во многих вопросах, где им кажется, что происходит несправедливость. Может быть безусловно!», - уточнил он.
Связи между арестом Фургала и низкими показателями по голосованию по поправкам к Конституции в целом по Хабаровскому краю Волков не видит. «Я не сопоставлял этот факт», - признался он.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
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