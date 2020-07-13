Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных районах), уровень опасности оранжевый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 72 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью около 24 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 25, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью около 24 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 56 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 26 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северный 22 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 73 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 62 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 26, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 27, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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