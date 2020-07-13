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Происшествия

Под Судаком туристки забрались на гору ради фотографий и не смогли спуститься

19:26 понедельник, 13 июля 2020
Судак

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь девушкам, потерявшимся в горно-лесной местности городского округа Судак.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

11 июля в 21:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что между с. Ворон и с. Междуречье городского округа Судак в горно-лесной местности заблудились две девушки. Самостоятельно выйти на дорогу не могут, необходима помощь спасателей.

— К месту вызова оперативно направлена дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 спасателей  на служебном автомобиле повышенной проходимости, — рассказали в МЧС.

По прибытии спасатели, используя данные геолокации, полученные от пострадавших, приступили к поиску, в результате потерявшиеся девушки были обнаружены в горной местности у хребта Хашки-Кая, находящегося между с. Ворон и с. Междуречье.

— Выяснилось, что пострадавшие забрались на возвышенность хребта для осуществления фотосъемки видов окружающей природы, спуститься самостоятельно не смогли из-за наступления темного времени суток и сложности прохождения по сложному горному рельефу. Девушкам оказана психологическая помощь. Они эвакуированы к их автомашине, находившейся на автодороге к с. Ворон. В медицинской помощи из пострадавших никто не нуждается, — сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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