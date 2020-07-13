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Происшествия

Под Алуштой парапланерист упал с высоты

15:48 понедельник, 13 июля 2020
Алушта

В 12.30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Нижняя Кутузовка ГО Алушта, парапланерист упал с высоты и не может самостоятельно передвигаться, необходима эвакуация из горно-лесной зоны.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия незамедлительно направлены сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и скорой медицинской помощи.

В 13.00 по прибытию на место происшествия, спасатели обеспечили устойчивое боковое положение пострадавшему, наложили воротник «Шанса» и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в городскую больницу города Алушты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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