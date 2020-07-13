Происшествия
Под Алуштой парапланерист упал с высоты
В 12.30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Нижняя Кутузовка ГО Алушта, парапланерист упал с высоты и не может самостоятельно передвигаться, необходима эвакуация из горно-лесной зоны.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
К месту происшествия незамедлительно направлены сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и скорой медицинской помощи.
В 13.00 по прибытию на место происшествия, спасатели обеспечили устойчивое боковое положение пострадавшему, наложили воротник «Шанса» и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в городскую больницу города Алушты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за день нашли и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов. В Ленинском районе 10 июля были обезврежены 415 взрывоопасных предмета времен Второй Мировой войны.
За сутки в Крыму утонуло три отдыхающих. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 3 происшествия, погибло 3 человека.
Десять человек погибли на воде в Крыму за неделю. За истекшую неделю сотрудники МЧС спасли 45 человек на воде, десять погибли.
Чрезвычайно пожароопасно: в Крыму запретили ходить в лес и на шашлыки. Крымский главк МЧС сообщил о чрезвычайной пожарной опасности ближайшие четыре дня на в западных и восточных регионах полуострова.
Крымским ученикам разрешат вернуться в школы с 1 сентября
Власти Крыма приняли решение проводить обучение с нового учебного года в школах, колледжах и вузах в привычном формате.
Власти Севастополя хотят открыть пункты добровольного тестирования туристов на COVID-19
Власти Севастополя намерены ввести тестирование въезжающих в город туристов на наличие новой коронавирусной инфекции.
Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди
Падение температуры воздуха, ветер и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.
Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию
Туристы, хлынувшие огромным потоком на курорты Крыма и Краснодарского края после ослабления коранавирусных ограничений в условиях закрытия границ, жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах, особенно городских.
10 июля
Военные базы и элитные апартаменты: севастопольцев лишают доступа к пляжам
Российские власти вот уже шесть лет отдают крымские пляжи в пользование военным или под застройку частным компаниям. Так, в Севастополе Министерство обороны России в конце июня получило в собственность земельный участок с пляжем «Толстяк», что на Северной стороне, общей площадью почти 10 гектаров.