Новая школа на 800 мест в Судаке дала течь

Здание новой школы в Судаке, рассчитанное на 800 учащихся, пока не может принимать школьников, так как в подвалах там скопилась вода.

При этом пока непонятно, что это за воды - грунтовые или имеет место течь коммуникаций. Об этом журналистам в ходе рейда по объектам ФЦП сказал вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Подтопление подвальных помещений было выявлено в ходе выездного заседания в городском округе Судак.

«Вода скопилась из-за нарушения целостности коммуникаций», - сообщил представитель подрядчика строительства СОШ и добавил, что ранее неизвестные похитили счетчик учета воды. - В результате вода лилась на пол».

По мнению вице-премьера Крыма, данное обстоятельство не является критическим для завершения подготовки школы к открытию.

«Если будет установлено, что подвале скапливаются грунтовые воды, для их откачки установят компрессорное оборудование», - сказал Кабанов.

Кроме того, проверка установила наличие следов течи кровли в ряде помещений школы. По словам подрядчика, кровля уже отремонтирована, потолки и перекрытия просушивают при помощи теплопушек.

Подрядчик гарантировал исправить все недоработки в срок до 15 августа.

Общеобразовательная школа в городе Судак должна быть сдана в сентябре текущего года. Учреждение рассчитано на 825 учащихся. Стоимость объекта с учетом оборудования и благоустройства превысила 680 млн рублей. В учреждении предусмотрено 33 учебных класса, пищеблок, актовый зал на 546 мест, медицинские кабинеты и информационно-библиотечный центр, спортивные залы, мастерские (слесарные и столярные), гардеробные помещения, а также административный блок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе растет подростковая преступность. Число уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними, продолжает расти.

На подпись президенту Зеленскому передали закон об абитуриентах из Крыма. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект об изменениях в закон «О высшем образовании» об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Власти Севастополя обещают построить новый детдом. Учреждение может появиться на территории с живописной природой.

Аксенов анонсировал открытие «Артека», но только для крымских детей. Международный детский центр «Артек» может открыться для отдыха детей из Крыма и Севастополя 15 июля.