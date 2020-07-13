На отдыхающих на пляжах Севастополя составили админпротоколы

За выходные в Севастополе составили 5 административных протоколов на отдыхающих на пляжах.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Севастополю.

«По результатам морского патрулирования за выходные было составлено пять постановлений об административном правонарушении по соответствующим статьям КоАП России. С отдыхающими на пляжах города, а в особенности на диких прибрежных зонах проведены профилактические беседы на тему безопасности людей на водных объектах и розданы листовки-памятки соответствующего содержания», – говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе предупреждают об угрозе обвалов в районе побережья Гераклейского полуострова.

Ранее в Севастополе в Казачьей бухте произошел обвал грунта из-за сильных осадков, которые размыли землю. По предварительной оценке экологов общая масса обвала составила 500 тонн.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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