Курортный сезон
Развитие сюжета: Севастопольский горхоз создал карту официальных пляжей ● Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов ● В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз ● «Дикий» отдых в Крыму: как выжить и вернуться домой ● Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму просят открыть Турцию
На отдыхающих на пляжах Севастополя составили админпротоколы
За выходные в Севастополе составили 5 административных протоколов на отдыхающих на пляжах.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Севастополю.
«По результатам морского патрулирования за выходные было составлено пять постановлений об административном правонарушении по соответствующим статьям КоАП России. С отдыхающими на пляжах города, а в особенности на диких прибрежных зонах проведены профилактические беседы на тему безопасности людей на водных объектах и розданы листовки-памятки соответствующего содержания», – говорится в сообщении.
Напомним, в Севастополе предупреждают об угрозе обвалов в районе побережья Гераклейского полуострова.
Ранее в Севастополе в Казачьей бухте произошел обвал грунта из-за сильных осадков, которые размыли землю. По предварительной оценке экологов общая масса обвала составила 500 тонн.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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10 июля
Курортный сезон
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