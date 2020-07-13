Мутная и с запахом: в Крыму выясняют причины загрязнения реки Славянки

Эксперты Министерства экологии и природных ресурсов Крыма выяснять причины загрязнения реки Славянка в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях пользователи обратили внимание, что в районе улице Москалева речка Славянка приобрела непонятный оттенок. По словам очевидцев, странный запах.

В министерстве заверили, что по данному вопросу сейчас проводится административное расследование.

«Кроме того, назначено проведение соответствующей экспертизы для подтверждения факта загрязнения водного объекта и уровня загрязнения», - говорится в сообщении.

Если же подтвердится, что в речку сбросили загрязняющие вещества, в отношении причастных к этому инциденту применят все необходимые меры, пообещали в Минприроды РК.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя планируют находящегося на пересечении улиц Данилова и Севастопольской. Стоимость работ составляет 38 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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