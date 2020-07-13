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Общество

Ливни с градом и шквалами «накроют» Крым в ближайшие часы

16:22 понедельник, 13 июля 2020

До конца суток 13 июля и утром 14 июля в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды и похолодание, сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В ближайшие один-два часа и до конца суток 13 июля, ночью и утром 14 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

Высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива», – предупредили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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