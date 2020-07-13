Коронавирус в Крыму
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Крымским ученикам разрешат вернуться в школы с 1 сентября
фото © Новости Крыма
Власти Крыма приняли решение проводить обучение с нового учебного года в школах, колледжах и вузах в привычном формате.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Учебный год в Республике Крым начнется с 1 сентября в формате очного обучения. Решение о дистанционном обучении может быть принято только в том случае, если будет прямое распоряжение федерального центра. Крымчане, учимся как обычно», – написал Аксенов.
С конца марта в крымских учебных заведениях занятия проходили в дистанционном режиме из-за ограничений, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.
Этой весной впервые в дистанционном режиме прошли и мероприятия, посвященные завершению учебного года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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