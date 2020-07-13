Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.0
воздух +28
море +24

Власть

Крым могут выкинуть из большой «Ночной лиги»

08:12 понедельник, 13 июля 2020

Предполагается, что это связано с экономией, которая исчисляется сотнями миллионов рублей – их раньше тратили на размещение команд.

Реформа хоккейной «Ночной лиги» предполагает отказ от проведения финальных матчей в прежнем виде, когда победители региональных соревнований приезжали на финал в Сочи, где определялись сильнейшие любительские команды. Теперь финалы будут проходить по федеральным округам.

Региональный представитель Ночной лиги по Республике Крым и Севастополю, которые объединены в один отборочный этап, Дмитрий Горячев заявил РБК, что возможная реформа — болезненный удар. Он также считает, что стимул для участия в турнире — попасть на финал в Сочи. Если примут новый формат соревнований, то, чтобы выиграть финал в федеральном округе, придется собирать одну сильную команду — сборную региона.

«Но в таком случае пропадет интерес играть у других участников. Если мы пойдем таким путем, то, думаю, лишимся нескольких коллективов. За что игрокам платить деньги? За то, что их соперник будет всех обыгрывать и играть в федеральном финале? Сейчас у нас в турнире есть реальная интрига, до последнего не ясно, кто окажется победителем», — пояснил он.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте отменили концерт участников «Тавриды». Запланированный на вечер сегодняшнего дня концерт участников первой антишколы форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» отменен, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Какой сегодня праздник 12 июля. Сегодня, 12 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 11 июля. Сегодня, 11 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 10 июля. Сегодня, 10 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.

Общество
Кровь из ушей: севастопольцы страдают от музыки на Приморском бульваре

Кровь из ушей: севастопольцы страдают от музыки на Приморском бульваре видео

Оглушающая какофония, невероятным разнообразием репертуара врывающаяся в мозги и уши гуляющих по Приморском бульвару – неотъемлемая часть колорита летнего Севастополя или музыкальная клоака, которую нужно почистить и упорядочить?

Курортный сезон
Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов

Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов

Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Власть
Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя

Стали известны все кандидаты на пост главы Севастополя

Избирательная комиссия Севастополя приняла документы о выдвижении на выборы главы города у всех восьми кандидатов, сообщили журналистам в горизбиркоме, информирует ТАСС.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации