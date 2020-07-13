Крым могут выкинуть из большой «Ночной лиги»

Предполагается, что это связано с экономией, которая исчисляется сотнями миллионов рублей – их раньше тратили на размещение команд.

Реформа хоккейной «Ночной лиги» предполагает отказ от проведения финальных матчей в прежнем виде, когда победители региональных соревнований приезжали на финал в Сочи, где определялись сильнейшие любительские команды. Теперь финалы будут проходить по федеральным округам.

Региональный представитель Ночной лиги по Республике Крым и Севастополю, которые объединены в один отборочный этап, Дмитрий Горячев заявил РБК, что возможная реформа — болезненный удар. Он также считает, что стимул для участия в турнире — попасть на финал в Сочи. Если примут новый формат соревнований, то, чтобы выиграть финал в федеральном округе, придется собирать одну сильную команду — сборную региона.

«Но в таком случае пропадет интерес играть у других участников. Если мы пойдем таким путем, то, думаю, лишимся нескольких коллективов. За что игрокам платить деньги? За то, что их соперник будет всех обыгрывать и играть в федеральном финале? Сейчас у нас в турнире есть реальная интрига, до последнего не ясно, кто окажется победителем», — пояснил он.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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