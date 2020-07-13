Какой сегодня праздник 13 июля

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Сегодня, 13 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых

Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых – древний праздник. Святая Церковь, чествуя каждого из 12 первых апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

Почти все апостолы Христовы окончили свою страдальческую жизнь мученически. Теперь они удостоены высокой чести на небе – окружают престол Божий, а на страшном суде Христовом, восседая на двенадцати престолах, будут вместе с Господом судить всех людей, живых и мертвых.

Праздник огурца в Суздале

Фото www.tourism33.ru

Праздник Огурца в Суздале это, пожалуй, самый известный и популярный у туристов городской праздник. Ежегодно он проходит на территории музея деревянного зодчества. Идея проведения праздника принадлежит бывшему генеральному директору Владимиро-Суздальского музея заповедника А.И. Аксеновой. Впервые он прошел 2001 году.

В Суздале жители с древнейших времен занимаются садоводством и огородничеством. В начале XX века, когда еще только делались попытки разводить томаты, огурец был главнейшей огородной культурой. В Суздальском уезде выращивание огурцов носило промышленный характер. Прошло сто лет, и народная селекция стала сродни научным исследованиям.

Международный день головоломки (International Puzzle Day)

Международный день головоломки, отмечаемый ежегодно 29 января, был установлен в память создания первого в мире пазла. Картограф Джон Спилсбери установил карту на лист дерева, а потом распилил его вокруг каждой отдельной страны, так появилась первая в мире головоломка. Ее использовали не для развлечения, а чтобы учить детей географии. И вообще много лет шарады и ребусы использовали в основном в школах.

Также сегодня, 13 июля, отмечают такие праздники:

- День работников пожарной безопасности Вооруженных сил Украины

- День поиска за углом

- День картофеля-фри (National French Fry Day) в США

- День фасоли с сосисками в США

- День сотрудника Комитета национальной безопасности Казахстана

- День мучеников в Пакистане

- День государственности в Черногории

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Филипп, Симон, Фаддей, Яков, Фома, Михаил, Иуда, Андрей, Перпетуя, Мелитон, Варфоломей, Динара, Матвей (Матфей), Матфий, Стефан.

Что происходило 13 июля в прошлые годы

1260 - В Битве при Дурбе армия Тевтонского Ордена потерпела самое крупное поражение в XIII веке. 150 рыцарей погибли от войск жемайтов.

1772 - Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание.

1882 - Первые телефонные станции появились в России.

1882 - Появление первой телефонной сети в Риге (53 аппарата).

1897 - Патент на радио был выдан Гульельмо Маркони.

1908 - Открылись IV Олимпийские игры в Лондоне, в которых впервые приняли участие женщины.

1920 - В Украине открылось общество Красного Креста.

1923 - Английский парламент проголосовал за закон, внесенный леди Астор, который запрещал продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.

1930 - Открытие первого чемпионата мира по футболу, который прошел в Уругвае.

1964 - Хрущев был обвинен Китаем в капиталистических методах управления страной.

1973 - Мир увидел первый альбом группы «Queen».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 июля. Какие праздники будут завтра?

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