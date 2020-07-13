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Общество

Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди

15:50 понедельник, 13 июля 2020
Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди

фото © pixabay.com

Падение температуры воздуха, ветер и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.

Об этом сообщила заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

«14-15 июля будет заметное прохладнее по сравнению с предыдущими днями – температура воздуха понизится до 22-27 градусов. Связано это с прохождением холодного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду», – сообщила Шенгелай.

Потепление ожидается уже 15 июля.

«В дальнейшем с 15 июля до конца рабочей недели будет постепенное нарастание температуры воздуха, осадки не ожидаются. К концу недели температура вернется к 27-32 градусам – нашей норме», – пояснила замначальника гидрометцентра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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